EQS-News: Nexus Uranium tritt der „Better In Our Back Yard“-Koalition bei

Vancouver, British Columbia – 5. Januar 2026 – Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FRA:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es „Better In Our Back Yard“ („BIOBY“) beigetreten ist, einer nationalen Koalition, die sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten einsetzt.

Die Mitgliedschaft unterstreicht das Engagement von Nexus für die Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien, während das Unternehmen sein Uranportfolio in den USA weiterentwickelt, u. a. im Projekt Chord in South Dakota. Die Advocacy-Plattform von BIOBY unterstützt Projekte und Unternehmen, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit den Gemeinden auszeichnen – Prinzipien, die für Nexus bei der Erschließung heimischer Uranressourcen ein zentrales Anliegen darstellen.

Die Beteiligung von Nexus an BIOBY ergänzt die laufenden Bemühungen des Unternehmens um die Aufnahme in das FAST-41-Programm, eine US-Bundesinitiative, die im Rahmen des Gesetzes Fixing America's Surface Transportation ins Leben gerufen wurde, um Umweltprüfungen und Genehmigungsentscheidungen für bestimmte Infrastrukturprojekte zu koordinieren und zu beschleunigen. Das FAST-41-Programm wird vom Lenkungsausschuss Federal Permitting Improvement Steering Council verwaltet. Es bietet eine verbesserte Koordination zwischen Behörden, veröffentlicht Zeitpläne für Genehmigungen und stellt Protokolle zur Lösung von Problemen bei den betreffenden Projekten bereit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Uranprojekte, die der heimischen Energiesicherheit dienen, von solchen gestrafften Prüfverfahren profitieren können, da die US-Regierung kritischen Mineralienlieferketten weiterhin Priorität einräumt.

„Der Beitritt zu ‚Better In Our Back Yard‘ entspricht unserer Überzeugung, dass eine verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl den Interessen der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dienen kann“, sagte CEO Jeremy Poirier. „Während wir das Projekt Chord durch die Genehmigungsverfahren auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene bringen, bietet BIOBY eine wichtige Plattform für einen konstruktiven Dialog mit Interessengruppen, die erkennen, dass gut geführte Mineralienprojekte wirtschaftliche Chancen eröffnen und gleichzeitig Umweltstandards einhalten.“

Über „Better In Our Back Yard“

„Better In Our Back Yard“ ist ein Zusammenschluss engagierter Fachleute aus der Branche und aufstrebender Führungskräfte aus der ganzen Nation, denen bewusst ist, dass eine verantwortungsvolle Industrie eine florierende Wirtschaft schafft und gleichzeitig die unberührte Umwelt in der Region schützt. Das Leben und der Lebensunterhalt vieler Menschen hängen vom Erfolg der Bergbau-, Fertigungs- und Pipelineindustrie ab. „Better In Our Back Yard“ erkennt, dass auch das Baugewerbe, der Tourismus und kleine Unternehmen profitieren, wenn diese Industrien florieren.

„Better In Our Back Yard“ wurde ins Leben gerufen, um organische, bürgergeführte Foreninhalte, Bildungsressourcen und Lobbyarbeit bereitzustellen und damit die industrielle Entwicklung zu unterstützen. Was in Minnesota begann, hat sich zu einer nationalen Koalition entwickelt, die Projekte und Unternehmen unterstützt, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit den Gemeinden auszeichnen. Wir setzen uns für Projekte und Unternehmen in der ganzen Nation ein – vom genehmigtem Projekt NorthMet von NewRange Copper Nickel in Hoyt Lakes, Minnesota, bis hin zur geplanten Kupfermine von Resolution Copper in Superior, Arizona. Weitere Beispiele sind die Projekte in Ely, Minnesota, von Twin Metals Minnesota und die Projekte Line 5 Segment Relocation im nördlichen Wisconsin sowie Great Lakes Tunnel im nördlichen Michigan von Enbridge. Unsere Aufgabe ist es, die Wirtschaft der Nation zu stärken, indem wir uns für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung einsetzen.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur Aufnahme des Unternehmens in das FAST-41-Programm, zu den potenziellen Vorteilen vereinfachter Bundesprüfungsverfahren, zum Fortschritt der Genehmigungsverfahren für das Projekt Chord und zur erwarteten Rolle inländischer Uranprojekte für die Energiesicherheit der USA. Zukunftsgerichtete Informationen haben ihre Basis in Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, darunter die fortgesetzte Priorisierung kritischer Mineralien durch die US-Regierung, der derzeitige Rahmen für Bundesgenehmigungen und die konstruktive Einbindung von Interessengruppen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Änderungen der Gesetze, Richtlinien oder behördlichen Auslegungen, der Ergebnisse von Genehmigungsverfahren und behördlichen Überprüfungen, der Verfügbarkeit der Deckung durch das FAST-41-Programm, der Marktbedingungen und anderer Faktoren, die unter „Risikofaktoren” in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben sind, erheblich abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

