EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA schließt Erwerb der französischen TAM Groupe ab

Private Assets SE & Co. KGaA schließt Erwerb der französischen TAM Groupe ab

Hamburg, den 5. Januar 2026

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat zum Jahresende 2025 den Erwerb der französischen TAM Groupe erfolgreich abgeschlossen. Die TAM Groupe gehört in Frankreich zu den Marktführern in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie. Sie wird repräsentiert durch die Marken Technique Béton, Arteon und Mandelli-Setra. Zielsetzung der Private Assets ist es neben der Weiterentwicklung der Marken und der Produktpalette auch die geografische Ausweitung und den Ausbau vorhandener Märkte voranzutreiben. Die TAM Groupe wird bereits im Abschluss zum 31. Dezember 2025 der Private Assets berücksichtigt.

Über Private Assets

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt.



Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung seitens Private Assets erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.



Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.



Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: +49(0)69/90550550

E-Mail: PrivateAssets@edicto

