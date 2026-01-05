EQS-News: Supermicro kündigt Unterstützung für die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 sowie erweiterte Rack-Scale-Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte KI-Lösungen an

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Supermicro kündigt Unterstützung für die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 sowie erweiterte Rack-Scale-Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte KI-Lösungen an



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) und fortschrittliche direkte Flüssigkeitskühlungstechnologie (DLC) mit eigenem Design und eigener Fertigung von Supermicro in den USA beschleunigen die Bereitstellung der nächsten Generation flüssigkeitsgekühlter KI-Infrastruktur

SAN JOSE, Kalifornien, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit NVIDIA seine Fertigungskapazitäten und Flüssigkeitskühlungsfähigkeiten erweitert, um als erstes Unternehmen auf den Markt zu kommen, das für die NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen optimierte Lösungen im Rechenzentrumsmaßstab anbietet. Dank der beschleunigten Entwicklung und Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Supermicro einzigartig positioniert, um die Flaggschiff-Systeme NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 schnell einzusetzen. Der bewährte Ansatz von Supermicro für Data Center Building Block Solutions (DCBBS) sorgt für eine optimierte Produktion, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und eine schnellere Bereitstellung, wodurch Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der KI-Infrastruktur der nächsten Generation erhalten.

Vera Rubin Cluster

„Die langjährige Partnerschaft von Supermicro mit NVIDIA und unsere agilen Bausteinlösungen ermöglichen es uns, die fortschrittlichsten KI-Plattformen schneller als andere auf den Markt zu bringen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Mit unserer erweiterten Fertigungskapazität und unserer branchenführenden Expertise im Bereich Flüssigkeitskühlung ermöglichen wir Hyperscalern und Unternehmen die Bereitstellung der NVIDIA Vera Rubin- und Rubin-Plattforminfrastruktur in großem Maßstab mit unübertroffener Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin

Flaggschiff-Produkte:

NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster: Das führende Rack-Scale-System vereint 72 NVIDIA Rubin-GPUs und 36 NVIDIA Vera-CPUs, NVIDIA ConnectX®-9 SuperNICs und NVIDIA BlueField®-4 DPUs in einer kohärenten Plattform mit NVIDIA NVLink 6 und lässt sich mit NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und NVIDIA Spectrum-X Ethernet skalieren, um die industrielle KI-Revolution voranzutreiben. Es bietet eine Leistung von 3,6 Exaflops NVFP4, eine Bandbreite von 1,4 PB/s HBM4 und 75 TB schnellen Speicher. Die Implementierung von Supermicro basiert auf der NVIDIA MGX-Rack-Architektur der 3. Generation für überragende Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und umfasst einen verbesserten Technologie-Stack für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrumsmaßstab mit In-Row-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs). Dies ermöglicht einen skalierbaren Warmwasserkühlungsbetrieb, der den Energieverbrauch und Wasserverbrauch minimiert und gleichzeitig die Dichte und Effizienz maximiert.

2U flüssigkeitsgekühlte Systeme NVIDIA HGX Rubin NVL8: Dieses kompakte 8-GPU-System ist für KI- und HPC-Workloads optimiert und bietet Unternehmen bahnbrechende Leistung und Effizienz für Intelligenz in großem Maßstab. Es bietet 400 Petaflops NVFP4, 176 TB/s HBM4-Bandbreite, 28,8 TB/s NVLink-Bandbreite und 1600 Gb/s NVIDIA ConnectX-9-Netzwerk-SuperNICs. Supermicro bietet ein Rack-Scale-Design mit maximaler Flexibilität bei der Bereitstellung und Konfigurationsoptionen, die Flaggschiff-x86-CPUs wie Intel® Xeon®- oder AMD EPYC™-Prozessoren der nächsten Generation unterstützen. Zu den verfügbaren Optionen gehört ein hochdichtes 2U-Busbar-Design für eine optimale Rack-Integration mit der branchenführenden fortschrittlichen Direct Liquid Cooling (DLC)-Technologie von Supermicro.

Zu den wichtigsten Funktionen der NVIDIA Vera-Rubin-Plattform gehören:

NVIDIA NVLink™ 6: Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die eine beispiellose Kommunikation zwischen GPU und GPU sowie zwischen CPU und GPU für das Training und die Inferenz umfangreicher Mixture-of-Experts-Modelle ermöglichen.

NVIDIA Vera CPU: Von NVIDIA entwickelte benutzerdefinierte Arm-Kerne bieten eine doppelt so hohe Leistung wie die Vorgängergeneration, mit räumlichem Multithreading (88 Kerne/176 Threads), einer LPDDR5X-Speicherbandbreite von 1,2 TB/s mit dreifacher Kapazität und einer NVLink-C2C-Bandbreite von 1,8 TB/s zu GPUs (doppelt so viel wie zuvor).

Transformator der 3. Generation: Optimierte Beschleunigung für die Verarbeitung von Workloads mit langem Kontext und Berechnungen mit geringer Genauigkeit, die für die Skalierung moderner KI-Workloads entscheidend sind.

Vertrauliche Datenverarbeitung der 3. Generation: Bietet vertrauliche Datenverarbeitung im Rack-Maßstab mit einer einheitlichen, vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung auf GPU-Ebene, die Modelle, Daten und Eingabeaufforderungen schützt und isoliert.

RAS-Motor der 2. Generation: Erweiterte Funktionen für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit, einschließlich Echtzeit-Zustandsprüfungen ohne Ausfallzeiten.

Darüber hinaus profitiert die NVIDIA Vera Rubin-Plattform von der neu angekündigten NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics-Vernetzung, die auf dem Spectrum-6 Ethernet ASIC (102,4 Tb/s Switching auf TSMC 3 nm mit 200G SerDes Co-Packaged Optics und vollständig gemeinsam genutzten Puffern) basiert. Dies bietet im Vergleich zu herkömmlichen steckbaren Optiken eine 5-fache Energieeffizienz, 10-fache Zuverlässigkeit und 5-fache Anwendungsverfügbarkeit. Zu den verfügbaren Modellen gehören der flüssigkeitsgekühlte SN6800 (409,6 Tb/s CPO, 512x 800G-Ports), SN6810 (102,4 Tb/s CPO, 128x 800G-Ports) und SN6600 (steckbar, 128x 800G-Ports, luft-/flüssigkeitsgekühlt). Ergänzt wird dies durch Supermicro-basierte Speicherlösungen mit dem Petascale-All-Flash-Speicherserver und dem JBOF-System, die den NVIDIA BlueField -4 DPU unterstützen und eine Vielzahl von Datenmanagement-Lösungen ausführen.

Die strategischen Investitionen von Supermicro in erweiterte Fertigungsanlagen und einen umfassenden End-to-End-Technologie-Stack für Flüssigkeitskühlung dienen speziell der Rationalisierung der Produktion und Bereitstellung vollständig flüssigkeitsgekühlter NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen. In Kombination mit der modularen DCBBS-Architektur beschleunigen diese Funktionen die Bereitstellung und die Zeit bis zur Inbetriebnahme, indem sie eine schnelle Konfiguration, strenge Validierung und nahtlose Skalierung von Plattformen mit hoher Dichte ermöglichen und so sicherstellen, dass Kunden First-to-Market-Vorteile erzielen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853771/Vera_Rubin_Cluster_Super_Micro_Computer.jpg

Logo –https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

