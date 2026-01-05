EU erwartet baldige Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelsabkommens

Brüssel, 05. Jan (Reuters) - Die EU-Kommission erwartet eine baldige Unterzeichnung des EU-Handelsabkommens mit der südamerikanischen Staatengruppe Mercosur.

"Wir sind auf ⁠dem richtigen Weg, ‍eine Unterzeichnung des Abkommens zu erreichen, und wir hoffen, dass dies recht bald geschehen ‌wird", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Die EU-27 ‍hatten auf ihrem Gipfel Mitte Dezember die Unterzeichnung erneut verschoben. Grund war, dass die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Unterzeichnung unter den 27 Staaten noch nicht zustande gekommen war. Anders als Deutschland ‍lehnen etwa Frankreich, Österreich und Polen ⁠das Abkommen wegen Sorgen um negative Auswirkungen für ihren Agrarsektor ab. Allerdings hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia ‍Meloni bereits auf dem Gipfel gesagt, dass Italien im neuen Jahr zustimmen werde. ⁠Damit wäre die Zweidrittelmehrheit erreicht. Im Dezember hatte es geheißen, dass man eine Unterzeichnung am 12. Januar in Paraguay plane.

Mit dem Freihandelsabkommen zwischen ‍der EU mit ‌Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie mit dem zu dem Block dazustoßenden Bolivien würde die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

(Bericht von Andreas Rinke, Bart Meijer; redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)