Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases From 29th December to 02nd January 2026
Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the
|
Identify code of the
|
Transaction
|
Identify code of
|
Total daily
|
Daily weighted
|
Market
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/12/2025
|
FR0014000MR3
|
40 000
|
62.0327
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/12/2025
|
FR0014000MR3
|
30 000
|
62.3051
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/12/2025
|
FR0014000MR3
|
30 075
|
62.2220
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/12/2025
|
FR0014000MR3
|
9 500
|
62.2726
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/12/2025
|
FR0014000MR3
|
195
|
62.4422
|
AQEU
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/12/2025
|
FR0014000MR3
|
230
|
62.4400
|
TQEX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
02/01/2026
|
FR0014000MR3
|
30 000
|
62.1639
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
02/01/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
62.1336
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
150 000
|
62.1745
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260105857018/en/
Eurofins Scientific SE
