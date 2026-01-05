Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases From 29th December to 02nd January 2026

Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the
Issuer

Identify code of the
Issuer

Transaction
day

Identify code of
the financial
instrument

Total daily
volume (in
number of
shares)

Daily weighted
average purchase
price of the shares

Market
(MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

29/12/2025

FR0014000MR3

40 000

62.0327

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

30/12/2025

FR0014000MR3

30 000

62.3051

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

31/12/2025

FR0014000MR3

30 075

62.2220

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

31/12/2025

FR0014000MR3

9 500

62.2726

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

31/12/2025

FR0014000MR3

195

62.4422

AQEU

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

31/12/2025

FR0014000MR3

230

62.4400

TQEX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

02/01/2026

FR0014000MR3

30 000

62.1639

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

02/01/2026

FR0014000MR3

10 000

62.1336

CEUX

 

 

 

TOTAL

150 000

62.1745

 

Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260105857018/en/

Eurofins Scientific SE

