Flughäfen: Sommer 2026 könnte Wendepunkt für deutsche Luftfahrt sein

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Die deutschen Flughäfen rechnen auch dank geplanter Entlastungen durch die Politik für 2026 mit mehr Passagieren.

Die Zahl der Fluggäste werde 2026 voraussichtlich um 4,2 Prozent auf 225 Millionen steigen, teilte ⁠der Airportverband ADV am ‍Montag mit. Damit erreiche Deutschland aber nur rund 91 Prozent des Niveaus von vor der Corona-Krise 2019. Diese Prognose sei jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die Bundesregierung ‌angekündigte Entlastungen umsetze und weitere strukturelle Standortnachteile abbaue. Die Nachfrage bleibe vor allem bei Privat- und Urlaubsreisen hoch. Im vergangenen Jahr gab ‍es 3,07 Millionen Flugbewegungen im deutschen Luftraum und damit 3,5 Prozent mehr als 2024, wie die Deutsche Flugsicherung erklärte. Spitzentag war der 18. Juli 2025 mit 10.220 Flügen - "ein solches Verkehrsaufkommen gab es zuletzt im Jahr 2019".

Den stärksten Zuwachs erwartet der Flughafenverband mit 5,2 Prozent im Europaverkehr. Auf der Langstrecke soll das Passagieraufkommen um 3,1 Prozent zulegen, im innerdeutschen Verkehr um 2,9 Prozent. "Wir sehen erfreuliche ‍Signale für das Jahr 2026 – getrieben von stabiler Nachfrage und ⁠steuerpolitischen Kurskorrekturen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Die Prognose liege nur knapp unter der des Airline-Weltverbandes IATA, der für 2026 weltweit einen Anstieg von 4,4 Prozent erwarte.

Hoffnungsträger ist dem Verband zufolge der Sommerflugplan. Als Gründe nannte ‍die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) die geplante Senkung der Luftverkehrsteuer zum 1. Juli sowie zusätzliche Flugkapazitäten, da wegen Triebwerksproblemen stillgelegte Maschinen wieder eingesetzt würden. Zudem signalisierten ⁠Fluggesellschaften die Bereitschaft, ihre Flugpläne zu überdenken, sofern die Rahmenbedingungen stimmten. "Der Sommer 2026 könnte ein Wendepunkt sein – wenn die politischen Signale jetzt in dauerhafte Standortpolitik übersetzt werden", sagte Beisel.

FLUGSICHERUNG REGISTRIERT MEHR BEHINDERUNGEN DURCH DROHNEN

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) appellierte ebenfalls an die Politik, ‍die Luftfahrtbranche und damit die gesamte Wirtschaft zu ‌stärken. Jede eingestellte Flugverbindung koste die Unternehmen in der Region Attraktivität und damit Wettbewerbsfähigkeit. "Wir müssen den Luftverkehrsstandort Deutschland wieder international wettbewerbsfähig machen", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov zu einem Positionspapier der Kammerorganisation.

Derweil registrierte die Flugsicherung (DFS) im vergangenen Jahr 225 Behinderungen durch Drohnen im deutschen Luftraum. "Das sind deutlich mehr als im Jahr 2024 mit 161 Ereignissen", erklärte die DFS. Seit 2025 seien Einheiten der Bundespolizei mit Systemen ausgestattet, um Drohnen besser aufzuspüren. Deshalb könne der deutliche Anstieg der Meldungen auch auf diese technologische Verbesserung zurückzuführen sein, hieß es.

Die Zahl der Verspätungen fiel nach DFS-Angaben deutlich. Pro Flug sei die ⁠Flugsicherung nur noch für 30 Sekunden Verspätung verantwortlich, nach 50 Sekunden 2024.

