HBM Healthcare Investments erzielte trotz negativer Währungseinflüsse im Kalenderjahr 2025 erneut eine hohe Wertsteigerung

Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments blickt auf ein erfolgreiches Kalenderjahr 2025 zurück. Der Nettoinventarwert (NAV) in Schweizer Franken stieg im Jahresverlauf um 14,8 Prozent (31,4 Prozent in US-Dollar), während der Aktienkurs eine überproportionale Wertsteigerung von 33,0 Prozent verzeichnete.

Die relevanten Marktindizes entwickelten sich im Vergleich in Schweizer Franken wie folgt: NASDAQ Biotechnology Index (NBI): +15,6%, SPDR S&P Biotech (XBI): +18,8%, MSCI World Healthcare Index: +0,9%.

Die Investitionsstrategie von HBM, basierend auf einer ausgewogenen und breit diversifizierten Portfoliostruktur mit privaten und börsenkotierten Unternehmen, hat sich auch im vergangenen Jahr bestens bewährt. Die Wertentwicklung resultierte zu etwa gleichen Teilen aus beiden Anlageklassen. Bei den privaten Beteiligungen trugen insbesondere die erfolgreichen Unternehmensverkäufe von Swixx Biopharma und Dren Bio wesentlich zur positiven Performance bei. Die börsenkotierten Unternehmen profitierten hingegen vom wiedererstarkten Anlegerinteresse am Biotechnologiesektor in der zweiten Jahreshälfte, ausgelöst durch Übernahmen sowie überzeugende klinische Studiendaten.

Negativ beeinflusst wurde das Jahresergebnis durch Währungseffekte aufgrund der aussergewöhnlich starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Investitionswährungen: USD: –12,7%, EUR: –0,9%, CNY: –8,8%, INR: –17,0%.



Gewinn von CHF 286 Millionen erwartet für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2025/2026

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 stieg der NAV um 18,0 Prozent. Aufgrund dessen erwartet die Gesellschaft für diese Periode einen Gewinn von rund CHF 286 Millionen (Vorjahr: Gewinn von CHF 66 Millionen).

Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um ein provisorisches Ergebnis aufgrund des aktuellen Standes der Abschlussarbeiten. Das definitive 9-Monats-Ergebnis wird mit dem Quartalsbericht am 23. Januar 2026 veröffentlicht.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

