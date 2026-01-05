Innenministerium: An Ukraine gelieferte Notstromgeneratoren fehlen nicht in Berlin

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Notstromgeneratoren fehlen nach Angaben des Bundesinnenministeriums ⁠nicht bei der ‍Versorgung der Bevölkerung im Südwesten Berlins nach dem dortigen Stromausfall.

Es gebe genug Notstromaggregate, ‌um dort zu unterstützen, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag ‍in Berlin. "Die Notstromaggregate, die an die Ukraine geliefert wurden, wurden extra für diese Lieferungen angeschafft und nicht aus dem Bestand des THW genommen." Die Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) könnten ohnehin ‍bundesweit zusammengezogen werden. Es gebe ⁠genug THWler, die gerne in Berlin helfen würden. Sie betonte, dass die Bundesregierung bei allen Lieferungen an ‍andere Staaten berücksichtige, dass genug Material in Deutschland verbleibe, um die hiesige ⁠Bevölkerung im Notfall zu versorgen. "Es sind auch lange noch nicht alle Kräfte ausgeschöpft."

Zuvor war in einigen Medien und auf sozialen Plattformen ‍die Frage gestellt ‌worden, ob die Ukraine-Hilfe nicht die Versorgung der Bevölkerung im Südwesten Berlins einschränke. Für zehntausende Haushalte war in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde wegen eines Anschlags auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk schon vor Tagen der Strom ausgefallen.

