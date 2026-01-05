IRW-News: Miningscout: Projektfortschritte allerorts: Nevadas Explorer kennen keinen Winterschlaf

IRW-PRESS: Miningscout: Projektfortschritte allerorts: Nevadas Explorer kennen keinen Winterschlaf

Nevadas Explorer arbeiten mit Hochdruck am Fortschritt ihrer Metallprojekte. Egal ob Ressourcenupdate oder Vorbereitung des ersten Bohrprogramms: Die Winterpause fällt in diesem Jahr kurz aus.

Die Weihnachtsruhe dürfte unter den in der Metallexploration tätigen Geologen dieses Jahr kurz ausgefallen sein. Der Explorer Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) meldete wenige Tage vor Weihnachten noch letzte Ergebnisse des ausgehenden Jahres für das Projekt Nevada Titan im gleichnamigen US-Bundesstaat etwa 26 Meilen südwestlich von Las Vegas.

Fairchild Gold meldet Fortschritte bei Nevada Titan

Eine hochauflösende magnetische Drohnenvermessung konnte acht magnetische Ziele im gesamten Projektgebiet identifizieren. Vor allem das Zielgebiet Pipe hat dabei die Aufmerksamkeit der Fachleute auf sich gezogen. Das Ziel sticht in einer unabhängigen 3D-Modellierung der magnetischen Daten als kompakter, steil ausgerichteter Körper hervor. Zudem gibt es direkte Übereinstimmungen mit der modellierten unterirdischen magnetischen Signatur.

Direkt über dem Ziel wurde eine Probe entnommen. Diese ist stark magnetisch und enthält Magnetit und Granat - Mineralien, die mit einer Skarnquelle übereinstimmen. Das Vorhandensein von Magnetit bestätigt eine physikalische Quelle für die in der Tiefe identifizierte magnetische Anomalie, heißt es im Bericht der Fairchild-Geologen.

Die Übereinstimmung zwischen Oberflächengeologie, magnetischen Daten und Oberflächengeochemie bestätigt demnach das Pipe-Ziel als ein vertikal entwickeltes geologisches Merkmal am Rande eines hochgradigen Kupfer-Gold-Skarns.

Auf solchen Kupfer-Gold-Mineralisierungen liegt der Explorationsfokus des Unternehmens. Die Umgebung ist diesbezüglich einschlägig: Auf dem Gebiet von Nevada Titan befinden sich mehr als 100 historische Minen, deren Zeit bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Darunter war unter anderem die Copperside Mine mit einem historischen Kupfergehalt von 29 %.

Die Geologen verweisen darauf, dass die historischen Minen unter technologisch gänzlich anderen Bedingungen entstanden sind. Fairchild Gold ist überzeugt, dass die Anwendung von modernen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Techniken sich in dieser ertragreichen Umgebung auszahlen könnte.

Nevadas Explorer arbeiten auf Hochtouren

Meldungen über Explorationsfortschritte so spät im Jahr sind eigentlich keine Selbstverständlichkeit in einer Branche, die Fachleute aus aller Welt rekrutiert. 2025 jedoch war anders: Der Aufschwung des Bergbaus in Nevada und in anderen Bergbauregionen ist mit den Händen zu greifen. So verwundert auch die große Zahl von Explorationsupdates zum Jahresende nicht.

Sun Silver etwa legte noch am 09. Dezember eine aktualisierte MRE für das Projekt Maverick Springs vor. Die Ressource stieg um 59 Mio. Unzen auf 539 Mio. Unzen Silberäquivalent bei 71 g/t Silberäquivalent. Die Aktie konnte seitdem um mehr als ein Drittel zulegen.

Lahontan Gold gab am 16. Dezember noch den Beginn eines Bohrprogramms beim Projekt West Santa Fe bekannt, das sich ebenso wie Nevada Titan von Fairchild Gold im Walker Lane Trend befindet. Das Unternehmen will Bohrlöcher aus den 1980er Jahren duplizieren, um die bestehende Datenbasis zu validieren.

Orla Mining folgte am 18. Dezember mit Bohrergebnissen aus der Musselwhite Mine, deren Erweiterung über die gegenwärtigen Untertageaktivitäten hinaus angestrebt wird. Das Unternehmen konnte mehrere hochgradige Abschnitte melden, darunter 9 Meter mit 22,1 Gramm Gold pro Tonne.

Die Liste ließe sich noch weit über diese drei Beispiele aus Nevada hinaus erweitern. Offizielle Daten für die gesamte Explorationsaktivität in dem Bundesstaat in den letzten Monaten liegen noch nicht vor. Es ist jedoch von einem deutlichen Anstieg der Explorationsausgaben auszugehen.

Explorationsausgaben steigen an

So meldete S&P Global für November einen mehrjährigen Höchststand der Explorationsaktivitäten. Der S&P Global Market Intelligence Pipeline Activity Index (PAI) stieg im Oktober gegenüber dem Vormonat um 21 % auf 135 Punkte, nach 112 Punkten im September.

Die Explorationsaktivitäten folgen den Metallpreisen: Je mehr Gold, Silber, Kupfer und Co. kosten, desto mehr wird in die Suche danach investiert. Die Rallye am Gold- und Silbermarkt hat dabei besonders große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch auch der Kupferpreis steigt: Pro Tonne werden in London mit 12.500 USD rund 4.000 USD mehr gezahlt als noch im April.

Die steigenden Metallpreise haben das Interesse von Investoren an den lange übersehenen Explorern vervielfacht. Dies gilt grundsätzlich weltweit. Explorer an Tier-1-Standorten wie Nevada spüren den Zuspruch der Märkte allerdings besonders.

Darauf reagierte zwischen den Jahren auch Fairchild Gold: Die Aktie des Unternehmens ist nun auch am OTCQB Venture Market handelbar. Das Management von Fairchild ist zuversichtlich, dass dieser erfolgreiche Schritt in eine höhere Kategorie der OTC-Märkte zu einem verbesserten Handelszugang, einer höheren Liquidität und einer besseren Sichtbarkeit seiner Aktien in den USA führen wird, heißt es nüchtern aus der Führungsetage.

Die laufenden Arbeiten bei Nevada Titan werden nun fortgesetzt, um Geologie, Geochemie und Geophysik weiter zu integrieren und das Projektmodell zu verfeinern. Geplant sind unter anderem induzierte Polarisationsmessungen (IP) über einem Teil der magnetischen Ziele. Diese Untersuchungen markieren den Geologen zufolge den letzten Schritt vor der Festlegung von Bohrzielen.

Fairchild CEO Luis Martins jedenfalls will das Verständnis der komplexen Geologie bei Nevada Titan, die in der Vergangenheit übersehen und missverstanden wurde, rasch vorantreiben.

Gelingt es nun wie geplant, anhand präziser Kriterien vorrangige Bohrziele zu definieren, dürfte die darauf folgende Bohrprogrammplanung im aktuellen Marktumfeld bei Anlegern auf offene Ohren stoßen. Sollten die Bohrungen die Erwartungen des an der Börse mit nur gut 7 Mio. EUR bewerteten Unternehmens erfüllen, kann dies den Aktienkurs, der sich zuletzt von 10c halbiert hatte, schnell wieder beflügeln.

Weitere Informationen zu Fairchild Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/fairchild-gold-corp/

Unternehmen: Fairchild Gold

TSXV: FAIR

ISIN: CA30371L1013

WKN: A3D1D5

Webseite: https://www.cancambria.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.