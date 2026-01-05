IRW-News: The FUTR Corporation: FUTR geht Partnerschaft mit Realbotix ein, um KI-Agenten in die physische Welt zu bringen

IRW-PRESS: The FUTR Corporation: FUTR geht Partnerschaft mit Realbotix ein, um KI-Agenten in die physische Welt zu bringen

Im Rahmen der Pilotpartnerschaft wird die KI-Agentenplattform von FUTR mit Realbotix-Robotern integriert, um sichere Interaktionen in der realen Welt jenseits des Bildschirms zu ermöglichen.

Toronto, Ontario, 5. Januar 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen), ein Pionier im Bereich der realitätsnahen KI und der Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbraucher dabei unterstützt, aus ihren Daten finanziellen Wert zu schöpfen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 2. Januar 2026 eine strategische Partnerschaft mit Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF), einem führenden Anbieter von KI-gesteuerten humanoiden Robotern, eingegangen ist, um die KI-Agenten von FUTR in eine physische, interaktive Form zu bringen.

Im Rahmen der Pilotpartnerschaft wird die KI-Agentenplattform von FUTR mit der Robotertechnologie von Realbotix integriert, um eine menschenähnliche Schnittstelle zu schaffen, über die Benutzer mit ihrem persönlichen KI-Agenten in einer physischen Umgebung interagieren können. Die KI-Agenten von FUTR sollen Verbrauchern dabei helfen, ihre persönlichen Daten sicher zu verwalten sowie Finanz- und Lifestyle-Aufgaben zu automatisieren. Über die datenschutzfreundliche, Token-fähige Plattform von FUTR können sie zudem mit verifizierten Informationen Werte schaffen. Die Robotertechnologie von Realbotix bietet eine physische Schnittstelle, die natürlichere Interaktionen per Stimme, Mimik und Bewegung unterstützen soll.

Wie dies funktioniert:

- Verbindung: Verknüpfen Sie einen KI-Agenten von FUTR über die FUTR-App, um Daten, Zahlungen und persönliche Aufgaben zu verwalten.

- Aktivierung: Erwecken Sie den KI-Agenten über die intelligente, menschenähnliche Roboterschnittstelle von Realbotix zum Leben.

- Interaktion: Interagieren Sie über eine physische, interaktive Schnittstelle per Sprache und Bewegung.

- Ertrag: Greifen Sie auf die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR zu, um Werte in Form von Fiat- und FUTR-Tokens zu verdienen und auszugeben.

Durch die Zusammenarbeit mit Realbotix können wir eine neue Schnittstellenebene für die KI-Agenten von FUTR erforschen, sagte Alex McDougall, President von FUTR. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konzentrieren wir uns darauf, den Zugang zu unserer Plattform auszubauen und gleichzeitig unseren Grundsätzen treu zu bleiben, die den Datenschutz und das Dateneigentum priorisieren.

Andrew Kiguel, CEO von Realbotix, fügte hinzu: Diese Partnerschaft spiegelt die wachsende Nachfrage nach KI wider, die über Bildschirme hinausgeht und zu intuitiveren, realitätsnahen Schnittstellen führt. Die Integration der KI-Agentenplattform von FUTR mit humanoider Robotik zeigt, wie physische KI die Entscheidungsfindung im Alltag unterstützen kann.

Das erste Pilotprojekt mit einem Roboter-KI-Agenten soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 anlaufen. Nach Abschluss des Pilotprojekts wollen die Parteien die Ergebnisse auswerten und Möglichkeiten für eine umfassendere kommerzielle Zusammenarbeit prüfen, in deren Rahmen die Parteien bei den folgenden Themen kooperieren möchten:

- Entwicklung von Realbotix-Robotern als physische Schnittstelle für den KI-Agenten von FUTR unter der Marke FUTR

- technische Integration, einschließlich APIs, für zuverlässige Datensicherheit und Aufgabenausführung zwischen der FUTR-Plattform und der Roboterschnittstelle

- gemeinsame Demonstrations- und Marketinginhalte zur Veranschaulichung potenzieller Anwendungsfälle für Verbraucher und Unternehmen

Über The FUTR Corporation

FUTR entwickelt High-Fidelity-KI-Systeme und Zahlungsinfrastrukturen der nächsten Generation, die das finanzielle Potenzial von Verbrauchern branchenübergreifend erschließen. Durch die Kombination von erstklassiger Datenkonnektivität mit KI-gestützter Transaktionsautomatisierung bietet FUTR nahtlose Zahlungs-, Kredit- und Verifizierungserfahrungen, die direkt in die Ökosysteme der Partner eingebunden sind und eine zuverlässige, erklärbare KI ermöglichen, die im Namen der Verbraucher handeln kann.

Das Modell von FUTR stellt sicher, dass alle Mitwirkenden der Datenwirtschaft, einschließlich Verbraucher und Institutionen, für den von ihnen geschaffenen Wert belohnt werden.

www.thefutrcorp.com

Über Realbotix

Realbotix entwickelt und produziert KI-gesteuerte intelligente humanoide Roboter für Unterhaltung, Kundendienst und soziale Begleitung.

Die in den USA hergestellten, patentierten KI- und Robotik-Technologien von Realbotix ermöglichen lebensechte Mimik, Bewegung, Sicht und soziales Engagement und positionieren das Unternehmen damit als Marktführer auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet der menschenzentrierten Robotik.

Realbotix.com: Produkt-Website

Realbotix.AI: Unternehmens- und Investorenseite

Bleiben Sie über die Entwicklungen bei Realbotix auf dem Laufenden, indem Sie unseren Online-Communities auf Twitter, LinkedIn und YouTube beitreten.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

