Israel greift Ziele im Libanon und im Gazastreifen an

Kairo, 05. Jan (Reuters) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele im Libanon eingeleitet.

Es handele sich um Stellungen der radikalislamischen Gruppen ⁠Hisbollah und Hamas, ‍teilte die Armee am Montag mit. Zuvor hatte sie die Evakuierung von vier Dörfern im Osten und Süden des Nachbarlandes ‌angeordnet. Einem Militärsprecher zufolge richteten sich die Angriffe gegen die militärische Infrastruktur der Hisbollah und der ‍Hamas in Hammara und Ain el-Tineh im östlichen Bekaa-Tal sowie in Kfar Hatta und Aanan im Süden.

Israel und der Libanon hatten sich 2024 auf einen von den USA vermittelten Waffenstillstand geeinigt. Damit endeten mehr als ein Jahr andauernde Kämpfe zwischen Israel und der ‍Hisbollah. Diese hatten in israelischen Angriffen gegipfelt, ⁠die die vom Iran unterstützte Miliz schwächten. Seitdem werfen sich beide Seiten Verstöße vor. Der Libanon steht unter wachsendem Druck der USA und Israels, ‍die Hisbollah zu entwaffnen. Die libanesische Führung befürchtet, Israel könnte die Angriffe ausweiten, um sie zu einer schnelleren ⁠Beschlagnahmung des Arsenals der Hisbollah zu bewegen.

Auch im Gazastreifen erweist sich eine im Oktober vereinbarte Feuerpause als brüchig. Bei einem israelischen Luftangriff auf Chan Junis wurden Mitarbeitern des Nasser-Krankenhauses zufolge ‍mindestens zwei Palästinenser getötet, darunter ‌ein Mädchen. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe einem Hamas-Kämpfer gegolten, der einen Anschlag auf israelische Truppen geplant habe. Dem palästinensischen Gesundheitsministerium im Gazastreifen zufolge sind dort seit dem Ausrufen der Feuerpause 422 Palästinenser getötet worden. Die Waffenruhe soll einen Frieden im Gaza-Krieg ermöglichen, der im Oktober 2023 mit einem Überraschungsangriff der Hamas begann.

