Lettlands Polizei untersucht Schiff nach Schaden an Ostsee-Kabel

Vilnius, 04. Jan (Reuters) - Nach einem erneuten Schaden an einem Telekommunikationskabel in der Ostsee hat die lettische Polizei ein ⁠Schiff untersucht.

Das Schiff ‍und seine Besatzung seien nicht festgesetzt worden und die Besatzung kooperiere mit den Ermittlern, teilte ‌die lettische Polizei am Sonntag mit. Der Schaden sei bereits am Freitag aufgetreten. ‍Die Polizei habe das Schiff am Sonntag betreten.

Nach Angaben des südlichen Nachbarlandes Litauen verläuft das Kabel von der Ortschaft Sventoji in Litauen zur Stadt Liepaja in Lettland. Die Entfernung beträgt etwa 65 Kilometer. ‍Die Ursache des Vorfalls sei zunächst ⁠unklar, teilte das litauische Krisenmanagementzentrum mit. Die lettische Ministerpräsidentin Evika Silina erklärte, der Schaden sei in der Nähe von ‍Liepaja aufgetreten. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die lettischen Kommunikationsnutzer, schrieb sie ⁠auf X.

Die Ostseeregion ist seit Russlands Großangriff auf die Ukraine im Jahr 2022 nach einer Reihe von Ausfällen von Stromkabeln, Telekommunikationsverbindungen und Gaspipelines in ‍Alarmbereitschaft. Die Nato hat ‌ihre Präsenz mit Schiffen, Flugzeugen und Drohnen verstärkt. Erst vor wenigen Tagen hatte die finnische Polizei ein Frachtschiff auf dem Weg von Russland nach Israel beschlagnahmt. Es steht unter dem Verdacht, mit seinem Anker ein Untersee-Telekommunikationskabel zwischen Helsinki und Estland beschädigt zu haben. Die Polizei sprach von schwerer Sabotage.

