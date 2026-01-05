Maduro vor Gericht in New York
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau sind einem Gericht in New York vorgeführt worden. Der 63 Jahre alte Maduro wird am Mittag (Ortszeit) erstmals angehört, aus dem Gerichtsaal berichtete unter anderem die "New York Times"./mj/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachheute, 16:37 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend