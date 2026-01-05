W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAVANNA/CARACAS (dpa-AFX) - Bei dem Angriff des US-Militärs auf Venezuela und der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro sind auch 32 Angehörige der kubanischen Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Sie waren auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, wie die regierende Kommunistische Partei Kubas mitteilte./dde/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Asylzahlen stark gesunkengestern, 12:42 Uhr · dpa-AFX
Rubio: 'Wir brauchen Venezuelas Öl nicht'gestern, 17:47 Uhr · dpa-AFX
China verurteilt US-Angriff auf Venezuelagestern, 10:58 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden