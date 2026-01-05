Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet
dpa-AFX · Uhr
HAVANNA/CARACAS (dpa-AFX) - Bei dem Angriff des US-Militärs auf Venezuela und der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro sind auch 32 Angehörige der kubanischen Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Sie waren auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, wie die regierende Kommunistische Partei Kubas mitteilte./dde/DP/zb
