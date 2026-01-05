Merz wechselt seinen Büroleiter im Kanzleramt aus

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Nach nicht einmal einem Jahr Regierungszeit wechselt Kanzler Friedrich Merz seinen Büroleiter im Kanzleramt aus.

Merz habe den bisherigen CDU-Bundesgeschäftsführer ⁠Philipp Birkenmaier zum ‍Nachfolger berufen, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag mit. Der 44-jährige Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des ‌Büros übernehmen. Vom bisherigen 35-jährigen Büroleiter Jacob Schrot trenne sich Merz im gegenseitigen Einvernehmen. Schrot ‍hatte unter anderem den Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt mit aufgebaut.

Der Büroleiter gilt als eine der wenigen zentralen Figuren im Umfeld eines Kanzlers. Die Abstimmung und das Vertrauensverhältnis müssen besonders eng sein. Nach Aussagen aus dem Umfeld von Merz ist ein Grund ‍für den Wechsel, dass der CDU-Chef mehr ⁠wirtschaftspolitischen Input bekommen möchte. Merz sieht für 2026 die wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen als vordringlich an und erhofft sich dabei mehr Abstimmung.

Birkenmaier ‍war nach Angaben der Regierung bereits von 2007 bis 2012 im Kanzleramt tätig. Dann folgten Stationen ⁠als Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der Posten als Unterabteilungsleiter im Wirtschaftsministerium 2019. Seit dem 1. Juli 2024 war er CDU-Bundesgeschäftsführer. Er hatte zusammen mit ‍CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Grundsatzprogramm ‌der CDU gearbeitet.

Schrot, der mit Merz auch als Büroleiter in Oppositionszeiten zusammengearbeitet hatte, gilt dagegen als erfahrener Außenpolitiker. Er hatte auch die Stabsstelle für den neuen Sicherheitsrat geleitet. Diese Zuständigkeit dürfte nun in die außen- und sicherheitspolitische Abteilung im Kanzleramt übergehen. Diese Abteilung wird von Günter Sautter, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des Kanzlers geleitet, der in den vergangenen Monaten eine zentrale Rolle ⁠bei der Abstimmung etwa der Ukraine-Politik eingenommen hatte. Zudem ist auch Regierungssprecher Stefan Kornelius ein ausgewiesener außenpolitischer Experte.

