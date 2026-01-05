Nach Brand in Schweizer Bar mit 40 Toten wächst Druck auf Ermittler

Crans-Montana, 05. Jan (Reuters) - Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana mit 40 Toten wächst der Druck auf die Ermittler.

Die Schweizer Zeitung "Blick" fragte auf der ⁠Titelseite ihrer Montagsausgabe: "Warum ‍ist das Wirtepaar auf freiem Fuß?" Gegen die beiden Betreiber der Bar läuft zwar ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige ‌Körperverletzung und fahrlässige Verursachung eines Brandes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Personen seien aber nicht ‍in Gewahrsam genommen worden, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass sie sich dem Verfahren entziehen wollten.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, "in der zivilisierten Schweiz werden sich für einige Leute die Gefängnistore öffnen müssen". Er stellte die Sicherheitsvorkehrungen und die Notfallsysteme in der ‍Bar infrage. Eine Anwohnerin, die an einem Trauermarsch ⁠teilgenommen hatte, forderte eine lückenlose Aufklärung. "Eine solche Tragödie darf sich nie wiederholen", sagte sie. In der Zeitung "Tages-Anzeiger" hieß es, die Gemeinde und die Betreiber müssten Fragen zu den Alterskontrollen ‍in der Bar, dem im Keller verwendeten Dämmmaterial und den Vorschriften für den Einsatz von "Sprühkerzen" genannten Feuerwerkskörpern beantworten.

Einer der beiden ⁠Betreiber sagte Schweizer Medien, die Bar sei in zehn Jahren dreimal überprüft worden und alles sei vorschriftsgemäß gewesen. Die Behörden des Kantons Wallis teilten mit, die Ermittler prüften, ob die jährlichen Bauinspektionen stattgefunden hätten. Die ‍Gemeinde habe dem Kanton jedoch keine ‌Mängel gemeldet.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden des 1. Januar ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Als wahrscheinliche Ursache nannten die Staatsanwälte Sprühkerzen, die die Decke des Kellergeschosses der Bar in Brand gesetzt hätten. Alle Opfer sind inzwischen identifiziert. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Jugendliche, das jüngste Todesopfer war 14 Jahre alt. Die Todesopfer stammten aus mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich und Italien. Mehr als 100 weitere Menschen wurden teilweise schwer verletzt.

