Nordkorea testet Hyperschall-Raketen wegen "internationaler Umstände"

Reuters · Uhr
Seoul, 05. Jan (Reuters) - Nach der Intervention der USA in Venezuela hat Nordkorea nach eigenen ⁠Angaben Hyperschall-Raketen getestet.

Die ‍Raketenstarts hätten am Sonntag stattgefunden, um die militärische Einsatzfähigkeit zur Kriegsabschreckung ‌zu prüfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag (Ortszeit).

Der nordkoreanische ‍Machthaber Kim Jong Un habe den Test beaufsichtigt. "Es ist eine sehr wichtige Strategie, die starke und zuverlässige nukleare Abschreckung aufrechtzuerhalten oder auszubauen", wurde Kim zitiert. Dies ‍gelte vor dem Hintergrund "der jüngsten ⁠geopolitischen Krise und verschiedener internationaler Umstände". Am Sonntag hatte Nordkorea die US-Intervention in Venezuela ‍vom Samstag als Verletzung staatlicher Souveränität verurteilt.

KCNA zufolge trafen die Raketen ⁠Ziele in einer Entfernung von rund 1000 Kilometern über dem Meer östlich von Nordkorea. Das südkoreanische Militär hatte ‍am Sonntag erklärt, ‌Nordkorea habe ballistische Raketen in Richtung des Meeres im Osten des Landes abgefeuert. Der Test fand während eines Staatsbesuchs des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung in China statt.

