Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen

05.01.2026
Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG

05.01.2026 / 15:12 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.01.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Preview H1: Umsatzanstieg dürfte zu Ergebnissprung führen

CEOTRONICS wird Ende Januar über die H1-Entwicklung im Geschäftsjahr 2025/26
berichten, nachdem bereits am 1. Dezember die vorläufigen Zahlen für Umsatz
und Auftragseingang veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse sollten in Folge
des signifikanten Top Line-Wachstums bei anhaltender Kostendisziplin eine
deutliche Margensteigerung zeigen.

[Tabelle]

SmG-Auslieferung als positiver Treiber der Geschäftsentwicklung: CEOTRONICS
konnte die Erlösdynamik im ersten Halbjahr (Umsatz: 34,2 Mio. EUR) aufgrund
der Auslieferung des 2. SmG-Loses weiter aufrecht erhalten und den Umsatz
signifikant steigern (+62,1%), wie wir im Comment vom 03.12.2025
erläuterten. Die positive Top Line-Entwicklung dürfte sich aufgrund der
vergleichsweise geringeren Wertschöpfungstiefe im Produktionsprozess
überproportional im Ergebnis widerspiegeln. Bereits im vergangenen
Geschäftsjahr 2024/25 hatte CEOTRONICS bewiesen, dass die signifikante
Steigerung der Erlöse (+88,3%) nur mit einem geringen Wachstum der
Mitarbeiterzahl (+4,7%) und dementsprechend verbesserten Kostenquoten für
F&E (-3,3PP yoy), Vertrieb (-6,6PP yoy) und Verwaltung (-2,7PP yoy)
einhergingen. Wir erwarten dementsprechend eine Fortsetzung dieser Tendenz
und gehen in etwa von einer Vervierfachung des EBITs und Nettoergebnisses
für H1 25/26 aus.

Drittes SmG-Los über 50k Stück erteilt: CEOTRONICS hat aus dem bis 2030
laufenden Rahmenvertrag 'SmG" den dritten Losabruf aus dem optionalen
Volumen erhalten. Der Auftrag umfasst 50.000 MultiPTT sowie ergänzende
Komponenten (u. a. Transporttaschen und Anschlusskabel) und umfasst ein
Volumen von rund 47 Mio. EUR, welche zudem den Auftragsbestand erhöhen, da
sie trotz Rahmenvertrag bisher nicht erfasst wurden. Der Abruf hatte sich
mehrfach verzögert, wurde jedoch Mitte Dezember final erteilt. Gemäß
aktueller Planung erfolgt die Auslieferung der beauftragten Gesamtmenge in
Unterlosen in den Geschäftsjahren 2026/27 und 2027/28. Wir gehen davon aus,
dass rund 35.000 Systeme im GJ 2026/27 und die verbleibenden ca. 15.000
Systeme im GJ 2027/28 umsatzwirksam werden. Der Abruf erhöht die Visibilität
für Umsatz- und Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre und fällt
insbesondere in GJ 26/27 etwas höher aus als von uns erwartet, sodass wir
unsere Prognosen für die kommenden Jahre leicht erhöhen. Sollte das 4. Los
bereits im aktuellen Kalenderjahr beschlossen werden, dürfte dieses zudem
ebenfalls noch teilweise im GJ 27/28 ausgeliefert werden, sodass wir auch
für das Jahr weiteres Top Line-Wachstum erwarten.

Fazit: CEOTRONICS dürfte hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26
vorgelegen, die wie bereits in H2 24/25 eine überproportionale Steigerung
der Bottom Line widerspiegeln. Mit der Erteilung des 3. Loses dürfte zudem
Unsicherheit aus der Entwicklung gewichen sein. Wir sehen die Aktie
insbesondere im Branchenvergleich als unterbewertet an (EV/EBIT 26/27e: 8,6)
und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 17,00
EUR (zuvor: 15,00 EUR).



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2254798 05.01.2026 CET/CEST

Ceotronics

