Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG 05.01.2026 / 15:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.01.2026 Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Preview H1: Umsatzanstieg dürfte zu Ergebnissprung führen CEOTRONICS wird Ende Januar über die H1-Entwicklung im Geschäftsjahr 2025/26 berichten, nachdem bereits am 1. Dezember die vorläufigen Zahlen für Umsatz und Auftragseingang veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse sollten in Folge des signifikanten Top Line-Wachstums bei anhaltender Kostendisziplin eine deutliche Margensteigerung zeigen. [Tabelle] SmG-Auslieferung als positiver Treiber der Geschäftsentwicklung: CEOTRONICS konnte die Erlösdynamik im ersten Halbjahr (Umsatz: 34,2 Mio. EUR) aufgrund der Auslieferung des 2. SmG-Loses weiter aufrecht erhalten und den Umsatz signifikant steigern (+62,1%), wie wir im Comment vom 03.12.2025 erläuterten. Die positive Top Line-Entwicklung dürfte sich aufgrund der vergleichsweise geringeren Wertschöpfungstiefe im Produktionsprozess überproportional im Ergebnis widerspiegeln. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 hatte CEOTRONICS bewiesen, dass die signifikante Steigerung der Erlöse (+88,3%) nur mit einem geringen Wachstum der Mitarbeiterzahl (+4,7%) und dementsprechend verbesserten Kostenquoten für F&E (-3,3PP yoy), Vertrieb (-6,6PP yoy) und Verwaltung (-2,7PP yoy) einhergingen. Wir erwarten dementsprechend eine Fortsetzung dieser Tendenz und gehen in etwa von einer Vervierfachung des EBITs und Nettoergebnisses für H1 25/26 aus. Drittes SmG-Los über 50k Stück erteilt: CEOTRONICS hat aus dem bis 2030 laufenden Rahmenvertrag 'SmG" den dritten Losabruf aus dem optionalen Volumen erhalten. Der Auftrag umfasst 50.000 MultiPTT sowie ergänzende Komponenten (u. a. Transporttaschen und Anschlusskabel) und umfasst ein Volumen von rund 47 Mio. EUR, welche zudem den Auftragsbestand erhöhen, da sie trotz Rahmenvertrag bisher nicht erfasst wurden. Der Abruf hatte sich mehrfach verzögert, wurde jedoch Mitte Dezember final erteilt. Gemäß aktueller Planung erfolgt die Auslieferung der beauftragten Gesamtmenge in Unterlosen in den Geschäftsjahren 2026/27 und 2027/28. Wir gehen davon aus, dass rund 35.000 Systeme im GJ 2026/27 und die verbleibenden ca. 15.000 Systeme im GJ 2027/28 umsatzwirksam werden. Der Abruf erhöht die Visibilität für Umsatz- und Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre und fällt insbesondere in GJ 26/27 etwas höher aus als von uns erwartet, sodass wir unsere Prognosen für die kommenden Jahre leicht erhöhen. Sollte das 4. Los bereits im aktuellen Kalenderjahr beschlossen werden, dürfte dieses zudem ebenfalls noch teilweise im GJ 27/28 ausgeliefert werden, sodass wir auch für das Jahr weiteres Top Line-Wachstum erwarten. Fazit: CEOTRONICS dürfte hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26 vorgelegen, die wie bereits in H2 24/25 eine überproportionale Steigerung der Bottom Line widerspiegeln. Mit der Erteilung des 3. Loses dürfte zudem Unsicherheit aus der Entwicklung gewichen sein. 