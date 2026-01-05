POLITIK/Linken-Chef: EU soll Gipfel auf Grönland abhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine klare Absage Europas an US-Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland. "Warum nicht mal einen EU-Gipfel auf Grönland durchführen, um klarzumachen, die USA haben hier nichts zu suchen", sagte van Aken in Berlin. "Grönland gehört zu Europa und sonst gar nichts."

Er brachte zudem persönliche Konsequenzen für US-Präsident Donald Trump ins Gespräch. "Trump hat zum Beispiel Golfplätze hier in Europa, die könnte man dichtmachen", sagte der Linken-Vorsitzende. Oder man könnte Trumps Kryptowährung in Europa "an die Kette legen".

Van Aken hatte bereits die US-Militäraktion in Venezuela scharf kritisiert und von "Staatsterrorismus" gesprochen. Nun zog er Parallelen zum Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine. Trump und Putin hätten jeweils den Blick auf die Nachbarstaaten als ihre Einflusszone gerichtet.

Das Verhalten Trumps erinnere ihn an die Annexion der Krim durch Russland 2014. "Da haben alle einmal das kritisiert und sich dann weggeduckt und weitergemacht, als ob nichts geschehen wäre", sagte van Aken. "Ich befürchte, wenn es keine klare Ansage aus Deutschland gibt von Friedrich Merz, aus der Europäischen Union, dann wird die USA sich ermuntert fühlen, genau so weiterzumachen."/vsr/DP/mis