Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stromausfall in Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stromausfall in Berlin:

"Ein anscheinend mit recht einfachen Mitteln gelegtes Feuer hat ganze Stadtteile Berlins lahmgelegt. Zehntausende Menschen mussten im Dunkeln und Kalten ausharren - und viele von ihnen werden das noch für mehrere Tage müssen. . Der Stromausfall von Lichterfelde ist kein irgendwie entglittener Spaß, sondern ein düsterer Vorbote weiterer Straftaten. Man muss annehmen, dass die Linksextremisten, denen die Brandstiftung offenbar zuzuschreiben ist, nicht auf irgendjemandes Geheiß handeln, sondern aus eigener Verblendung. Das ändert nichts daran, dass sie damit das imperiale Spiel Russlands spielen, das auf Unruhe und Verunsicherung setzt. Mögen sie auch nicht willentlich Putins Erfüllungsgehilfen sein, so sind sie mindestens seine nützlichen Idioten. Damit trifft sich wieder einmal der Extremismus von links mit dem von rechts."/yyzz/DP/he

