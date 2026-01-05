Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Venezuela

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Venezuela:

"Auch wenn sich die Bundesregierung mit einer Beurteilung noch zurückhält. Der Angriff der USA auf Venezuela stellt einen Bruch des Völkerrechts dar. US-Präsident Donald Trump hat den Einsatzbefehl trotzdem gegeben und das Vorgehen als Blaupause für künftige Aktionen empfohlen. Wieder einmal, wie so oft in den vergangenen Jahren, hat sich die Vorstellung einer regelbasierten Weltordnung als schöne Illusion erwiesen, auch weil die USA aufgegeben haben, sich zumindest dem Anschein nach daran zu halten. Die USA handeln unter Trump wie eine Großmacht des 19. Jahrhunderts. Das nationale Interesse steht über allem. Das gilt insbesondere für die westliche Hemisphäre, für die schon unter Präsident James Monroe 1823 eine Vormachtstellung beansprucht wurde. Trump mag es als Ausdruck seiner Stärke verstehen, die Frage ist nur, was passiert, wenn China den gleichen Anspruch geltend macht."/yyzz/DP/he