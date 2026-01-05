Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt

CARACAS (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab./dde/DP/jha

