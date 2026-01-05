Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
dpa-AFX · Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab./dde/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachheute, 16:37 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend