ROUNDUP: Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau sind einem Gericht in New York vorgeführt worden. Der 63-Jährige wird dort erstmals angehört. Im Gerichtsaal angekommen schüttelte er seinen Anwälten die Hände, er trug Kopfhörer zur Übersetzung, wie die "New York Times" und der Sender Sky News berichteten.

Der autoritäre Präsident ist unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus" angeklagt. Er soll sein wegen Wahlfälschung illegal erlangtes Amt genutzt haben, dass Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen und soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Bislang hat sich der 63-Jährige nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Er und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen genommen und außer Landes gebracht worden. Seit dem Wochenende sitzt Maduro in einer Haftanstalt in New York ein. Mitangeklagt ist auch sein Sohn, zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister Venezuelas.

Diskussion über die Rechtmäßigkeit der Anklage

Experten betrachten den US-Angriff auf Venezuela als Verstoß gegen das Völkerrecht. In einem Prozess gegen Maduro, der womöglich erst im kommenden Jahr beginnt, wird es auch darum gehen, ob er als Staatschef nicht besondere Immunität genießen sollte - und entsprechend nicht hätte außer Landes geschafft und angeklagt werden dürfen.

Die venezolanische Regierung betrachtet Maduro weiterhin als legitimen Staatschef. Nach Auffassung der US-Regierung ist Maduro allerdings schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr der rechtmäßige Präsident des südamerikanischen Landes. Damals verlor er nach Einschätzung der Opposition und internationaler Beobachter die Präsidentenwahl. Das regierungstreue Wahlamt erklärte ihn trotzdem zum Sieger und er ließ sich für eine weitere Amtszeit vereidigen./mj/DP/jha