Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse und kommentieren direkt das Allzeithoch im DAX. Auch die Rohstoffe performten stark in 2025, was direkt mit einem Wert heute aufgegriffen wird. Weitere ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf Technologie stehen auf der heutigen Agenda.



Der marktbreite S&P500 generierte noch in der Weihnachtszeit ein neues Rekordhoch, erst heute folgte der Deutsche Aktienindex. Sein altes Hoch stammt aus dem Oktober, insofern kann dies als "Aufholen" interpretiert werden. Bei der Auswahl der Werte steht zunächst Baidu aus China im Fokus. Ein anstehender Börsengang der KI-Tochter sorgt für Phantasie, insbesondere wegen der ungebrochen starken Nachfrage nach KI-Chips.



Zweiter Wert war Coupang, der Amazon-Rivale aus Südkorea. Der Wert ist jüngst negativ aufgefallen, da ein Datenleck bekannt wurde und rund 2 Drittel aller Südkoreaner das Shopping-Portal nutzen. Damit war es der größte Datenskandal in der Geschichte des Landes. Erholt sich der Kurs nun wieder?



Bei Klarna wird noch kein Gewinn generiert, doch der Börsengang im vergangenen Jahr war sehr gefragt und seitdem hat der Kurs deutlich korrigiert. Dies könnte vor dem Hintergrund vieler Integrationen für eine Stabilisierung und mögliche Trendumkehr sorgen.



Mit Astera Labs haben wir einen US-Halbleiterhersteller auf der Agenda, der sich auf Konnektivitätslösungen für KI- und Cloud-Infrastrukturen spezialisiert hat. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle in modernen Rechenzentren und ist moderat bewertet.



Fünfter Wert stammt aus dem Rohstoffbereich. Es ist ein führender US-amerikanischer Produzent von Primäraluminium mit Hauptsitz in Chicago, betreibt aber neben Schmelzhütten in den USA auch Standorte in Island sowie eine Anodenfabrik in den Niederlanden. Der wachsende Bedarf für die Industrie ist einer der Gründe, warum die Aktie jüngst so stark lief. Wo sind die weiteren potenziellen Kursziele?



Einen erfolgreiche Jahresstart wünschen wir Ihnen von dieser Stelle! Wir haben wieder einige Short-Einstiege in die besprochenen Aktien vermerkt:



Baidu - IPO Phantasie der Tochter treibt den Aktienkurs.

LSX: Baidu bei LSX

LS: Baidu bei LS



Coupang – Nach Datenleck nun wieder attraktiv bewertet? Shopping-Gigant aus Korea.

LSX: Coupang bei LSX

LS: Coupang bei LS



Klarna Group – Rücklauf nach dem IPO aus 2025 bringt Chance auf mittelfristigen Einstieg.

LSX: Klarna Group bei LSX

LS: Klarna Group bei LSX



Astera Labs – Reisebranche weiter gefragt, KI als potenzieller Beschleuniger.

LSX: Astera Labs bei LSX

LS: Astera Labs bei LS



Century Aluminium – Wandel vom App-Entwickler mittels KI zum Werbetechnologie-Spezialisten vollzogen.

LSX: Century Aluminium bei LSX

LS: Century Aluminium bei LSX





#DAX #Finanzen #Aktien #Coupang #baidu #AsteraLabs #klarna #Centuryaluminium



Risikohinweis: Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.