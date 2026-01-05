Trump bekräftigt Grönland-Anspruch - Dänemark reagiert scharf

Kopenhagen/Washington, 04. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat einen Anspruch der USA auf die dänische Insel Grönland bekräftigt und damit eine scharfe Reaktion Dänemarks ausgelöst.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete Trumps Äußerung als unsinnig und forderte die Vereinigten Staaten auf, ihre "Drohungen" gegen ihren Nato-Bündnispartner einzustellen. ⁠Der Ministerpräsident des autonom verwalteten ‍Grönland, Jens-Frederik Nielsen, wies Trumps Äußerung als "respektlos" zurück.

Trump hatte in einem Telefoninterview mit dem Magazin "The Atlantic" deutlich gemacht, dass nach der Gefangennahme von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro durch die USA auch andere Länder Ziel einer US-Intervention werden ‌könnten. "Wir brauchen Grönland, absolut. Wir brauchen es zur Verteidigung", sagte Trump. Er bekräftigte damit frühere Äußerungen von ihm selbst und aus seiner Umgebung.

Frederiksen wies dies umgehend zurück. "Es ergibt absolut keinen ‍Sinn, darüber zu sprechen, dass die USA Grönland übernehmen müssten. Die USA haben kein Recht, eines der drei Länder des dänischen Königreichs zu annektieren", teilte Frederiksen in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. Dänemark besteht aus dem Gebiet an Nord- und Ostsee sowie den autonom verwalteten Atlantik-Inseln Grönland und Färöer.

"Ich fordere die USA daher dringend auf, die Drohungen gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk einzustellen, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie nicht zum Verkauf stehen", erklärte ‍die dänische Ministerpräsidentin weiter.

"Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, 'wir brauchen Grönland', und ⁠uns mit Venezuela und einer Militärintervention in Verbindung bringt, ist das nicht nur falsch. Es ist respektlos", erklärte Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen.

Die von Trump befohlene Intervention in Venezuela hatte Sorgen geschürt, dies könne zugleich ein Präzedenzfall für ein Vorgehen der USA in Grönland oder für ein von ‍den USA gebilligtes weiteres Vorgehen Russlands im Ukraine-Krieg werden. Die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Katie Miller, hatte nach der Militäraktion in Venezuela eine Karte Grönlands in US-Farben mit dem Wort "Soon" ("Bald") ⁠gepostet.

Die strategische Lage der arktischen Insel mit ihren 57.000 Einwohnern macht sie zu einem wichtigen Standort für das US-Raketenabwehrsystem. Zudem weckt ihr Reichtum an Bodenschätzen Begehrlichkeiten, da die USA ihre Abhängigkeit von chinesischen Exporten verringern wollen. Grönland war einst dänische Kolonie, ist stark von dänischen Subventionen abhängig und hat seit 2009 das verbriefte Recht, seine Unabhängigkeit zu ‍erklären. Die Regierung in Kopenhagen hat sich zuletzt bemüht, die angespannten ‌Beziehungen zu Grönland zu verbessern und zugleich durch Investitionen in die arktische Verteidigung die Spannungen mit der Trump-Regierung abzubauen.

TRUMP DROHT VENEZUELAS INTERIMS-STAATSCHEFIN

In dem Interview von "The Atlantic" forderte Trump zudem die Interims-Staatschefin Venezuelas mit Drohnungen zur Kooperation auf. Trump äußerte sich verärgert über die Weigerung der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, nach der Gefangennahme von Präsident Nicolas Maduro durch die USA mit diesen zusammenzuarbeiten. "Wenn sie nicht tut, was richtig ist, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro", zitierte das Magazin Trump. Nach der US-Militäraktion in Venezuela am Samstag hatte sich Trump zunächst lobend über Rodriguez geäußert.

Rodriguez hat Maduros Amtsgeschäfte übernommen und betont, Maduro sei weiterhin Präsident des Landes. Sie hat Trumps Behauptungen widersprochen, sie sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten. Rodriguez ist zugleich Ölministerin und gilt aufgrund ihrer ⁠Kontakte und ihrer Erfahrung als eine zentrale und pragmatische Führungsfigur in dem Land mit den weltgrößen Ölreserven.

