Trump droht Indien im Streit über russisches Öl wieder mit höheren Zöllen

Neu-Delhi, 05. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht Indien wegen des Kaufs russischen Öls erneut mit massiven Zöllen.

Die USA könnten die Abgaben auf Produkte aus Indien erhöhen, wenn das ⁠südasiatische Land nicht ‍die Käufe von russischem Öl beschränke, sagte Trump. Er erhöhte damit den Druck auf die Regierung in Neu-Delhi, während die Handelsgespräche zwischen den ‌Vereinigten Staaten und Indien weiter ergebnislos verlaufen. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi sei ein guter Kerl, sagte Trump am ‍Sonntag (Ortszeit) zu Reportern an Bord der Air Force One. "Er wusste, dass ich nicht glücklich war, und es war wichtig, mich glücklich zu machen." Auf eine Frage zu Indiens russischen Ölkäufen sagte Trump: "Sie treiben Handel, und wir können die Zölle sehr schnell erhöhen." Von der indischen Regierung lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Trumps ‍Äußerungen folgen auf monatelange Handelsgespräche mit Indien. Indische Finanzmärkte ⁠reagierten am Montag darauf. Der Informationstechnologie-Aktienindex fiel um etwa 2,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat. Denn Anleger befürchteten, dass die angespannten Handelsbeziehungen ein Abkommen ‍zwischen den USA und Indien weiter verzögern könnten. Die USA hatten im vergangenen Jahr die Einfuhrzölle auf indische Waren als ⁠Strafe für die hohen Käufe von russischem Öl auf 50 Prozent verdoppelt.

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham, ein enger Verbündeter Trumps, sagte, dass die US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne und die höheren Zölle auf indisches Öl dazu beigetragen ‍hätten, die indischen Ölimporte einzudämmen. Graham, ‌der den US-Präsidenten begleitete, unterstützt Gesetze, die Zölle von bis zu 500 Prozent auf Länder wie Indien vorsehen, die weiter russisches Öl beziehen. "Wer billiges russisches Öl kauft, hält Putins Kriegsmaschinerie am Laufen", sagte er und fügte hinzu: "Wir versuchen, dem Präsidenten durch Zölle die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung schwierig zu gestalten." Das Ölgeschäft gehört zu Russlands Haupteinnahmequellen zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine.

(Bericht von Gram Slattery und Trevor Hunnicutt an Bord der Air Force One sowie Manoj Kumar und Shivangi ⁠Acharya in Neu Delhi, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz.)