Venezuela bietet USA Kooperation an - Trump droht

Caracas/Washington, 05. Jan (Reuters) - Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch US-Spezialkräfte hat die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodriguez den USA überraschend eine Zusammenarbeit angeboten.

In einer am Sonntag in sozialen Medien veröffentlichten Erklärung schlug Rodriguez einen versöhnlichen Ton an. "Wir ⁠laden die US-Regierung ein, ‍mit uns an einer Agenda der Zusammenarbeit mitzuwirken", erklärte Rodriguez, die zum engen Machtzirkel um Maduro zählt. US-Präsident Donald Trump drohte zugleich mit einem weiteren Militäreinsatz, sollte die Regierung in Caracas nicht kooperieren.

Maduro ‌war am Samstag bei einem US-Militäreinsatz gefangen genommen und nach New York gebracht worden. Dort sollte er am Montag vor einem Bundesgericht erscheinen. International stieß das ‍Vorgehen der USA weiter auf Kritik. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) will darüber im Laufe des Tages beraten.

Die bisherige Vizepräsidentin Rodriguez hatte zuvor den US-Militäreinsatz als illegalen Griff nach den Ressourcen des ölreichen Landes kritisiert. Venezuela verfügt über die weltweit größten Ölreserven. Trump hatte erklärt, Rodriguez sei zur Zusammenarbeit bereit. Öffentlich bezeichneten sie und andere Regierungsvertreter die Gefangennahme Maduros und seiner Frau als Entführung und betonten, Maduro sei der legitime Staatschef.

TRUMP: "WIR HABEN DAS SAGEN"

Trump ‍sagte vor Journalisten, er könne einen weiteren Militäreinsatz anordnen, wenn Venezuela ⁠nicht bei den US-Bemühungen kooperiere. Auf seinem Rückflug von Florida nach Washington sagte Trump an Bord der Air Force One mit Blick auf die Ölressourcen: "Wir holen uns zurück, was sie gestohlen haben." Er fügte hinzu: "Wir haben das Sagen." Damit spielte er ‍auf die vor Jahrzehnten erfolgte Verstaatlichung von US-Öl-Beteiligungen an. Trump drohte zudem mit Militäreinsätzen in Kolumbien und Mexiko und sagte, das kommunistische Regime auf Kuba scheine von selbst "bereit zu ⁠sein zu fallen".

Maduro sollte am Montag einem Bundesrichter in New York vorgeführt werden. Trumps Regierung stellt seine Gefangennahme als Strafverfolgungsmaßnahme dar. Die US-Anklage aus dem Jahr 2020 wirft Maduro Verschwörung zum Drogen-Terrorismus vor. Der 63-Jährigen wird beschuldigt, große Drogenkartelle unterstützt zu haben. Die Anklage wurde am Samstag auf seine ebenfalls ‍gefangen genommene Ehefrau Cilia Flores ausgeweitet. Ihr werden Anstiftung zu ‌Entführungen und Morden zur Last gelegt. Maduro hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Seine Gefangennahme stieß international auf breite Kritik. Viele Staaten stellten die Rechtmäßigkeit der Aktion infrage und forderten die USA auf, das Völkerrecht zu achten. China verurteilte das Vorgehen als Verletzung des Völkerrechts und verlangte die Freilassung von Maduro und seiner Frau. Der UN-Sicherheitsrat will sich am Montag mit dem US-Angriff befassen, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres als gefährlichen Präzedenzfall bezeichnete.

Bundesaußenminister Johann Wadephul verteidigte die zurückhaltende Reaktion von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU). Die Lage sei "wirklich sehr komplex", sagte er im Deutschlandfunk. Einerseits sei ein Machthaber abgelöst worden, der ein Gewaltregime zu verantworten habe. Andererseits müsse das Völkerrecht gelten. Auch in Washington gibt es Kritik. Führende Demokraten ⁠erklärten, von der Regierung über deren Venezuela-Politik in die Irre geführt worden zu sein.

(Berichterstattung durch Reuters-Büros weltweit. Geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)