Venezuela signalisiert USA Kooperationsbereitschaft

05. Jan (Reuters) - Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro ⁠hat ‍Interimspräsidentin Delcy Rodriguez den USA eine Zusammenarbeit angeboten.

"Wir ‌laden die US-Regierung ein, mit uns an ‍einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf eine gemeinsame Entwicklung im Rahmen des Völkerrechts ausgerichtet ist, ‍um ein dauerhaftes ⁠gemeinschaftliches Zusammenleben zu stärken", erklärte Rodriguez in einer versöhnlich ‍gehaltenen Erklärung in den sozialen Medien. Venezuela ⁠strebe ein Leben ohne Bedrohungen an und wolle auf ausgewogene und respektvolle Beziehungen ‍zu ‌den USA hinarbeiten.

Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte Venezuela mit einem zweiten Militärschlag gedroht, sollte die neue Regierung in Caracas nicht kooperieren.

(Bericht ⁠von Neil Fullick, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Thomas ‍Seythal)