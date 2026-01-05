Venezuela signalisiert USA Kooperationsbereitschaft
05. Jan (Reuters) - Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro hat Interimspräsidentin Delcy Rodriguez den USA eine Zusammenarbeit angeboten.
"Wir laden die US-Regierung ein, mit uns an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf eine gemeinsame Entwicklung im Rahmen des Völkerrechts ausgerichtet ist, um ein dauerhaftes gemeinschaftliches Zusammenleben zu stärken", erklärte Rodriguez in einer versöhnlich gehaltenen Erklärung in den sozialen Medien. Venezuela strebe ein Leben ohne Bedrohungen an und wolle auf ausgewogene und respektvolle Beziehungen zu den USA hinarbeiten.
Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte Venezuela mit einem zweiten Militärschlag gedroht, sollte die neue Regierung in Caracas nicht kooperieren.
