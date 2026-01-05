Volkswagen schwächelt 2025 in den USA - Absatz geht deutlich zurück

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
RESTON (dpa-AFX) - Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr deutlich Federn gelassen. Die Verkäufe seien um 13 Prozent auf 329.813 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vierten Quartal war der Rückgang mit 19,8 Prozent auf gut 82.798 Fahrzeuge noch stärker./jha/bek

