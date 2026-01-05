Windturbinenbauer Nordex sichert sich Aufträge in Kanada

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat sich in Kanada weitere Aufträge ⁠gesichert.

Wie das ‍Unternehmen am Montag mitteilte, umfassen die beiden Bestellungen die ‌Lieferung von 73 Turbinen mit einer Gesamtleistung von ‍508 Megawatt (MW) und langfristige Servicevereinbarungen. Die Lieferung der Anlagen sei für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Die Namen der Kunden ‍und der Windparks wurden ⁠nicht bekanntgegeben.

Die für kalte Klimazonen ausgelegten Turbinen würden mit einem speziellen Anti-Vereisungssystem ‍für die Rotorblätter ausgestattet, um Ausfälle durch Eisbildung zu ⁠verringern, erklärte das Unternehmen. "Die Aufträge stärken die Marktposition der Nordex Group in Kanada weiter", sagte ‍Manav Sharma, ‌Nordamerika-Chef des Konzerns. Mit der neuen Turbine des Typs N175 könnten Kunden die Energieproduktion maximieren und die Kosten für die Stromerzeugung senken.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)