WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. Januar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 12/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25 05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25 SONSTIGE TERMINE USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (6.1. bis 9.1.2026) 17:00 Pressekonferenz LG Electronics 18:00 Pressekonferenz Robert Bosch GmbH 22:00 Pressekonferenz Nvidia HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz 14:30 CHE: Alcon, außerordentliche Hauptversammlung, Vernier TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) SONSTIGE TERMINE DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS: RUS/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25 16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25 16:00 USA: Jolts, offene Stellen 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026 USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25 KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen NLD: ING, Pre-Close Q4/25 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 14:30 USA: Produktivität, Q3/25 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz 09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25 08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25 14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25 09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen 08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25 10:00 GBR: Next, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen USA: First Horizon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 GBR: BIP 11/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 DEU: BIP 2025 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25 12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 15:15 USA: Industrieproduktion 12/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi