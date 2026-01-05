Zwei Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew, 05. Jan (Reuters) - Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew und die umliegende Region sind ⁠in der ‍Nacht zum Montag nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden.

Es sind ‌demnach die ersten Todesopfer bei russischen Angriffen auf die ukrainische ‍Hauptstadt seit Jahresbeginn. In Kiew wurde eine medizinische Einrichtung im Stadtteil Obolonskyj getroffen, wie der staatliche Rettungsdienst mitteilte. Nach dem Löschen eines dabei ausgebrochenen Feuers ‍sei eine Leiche geborgen worden. ⁠Eine Frau sei zudem verletzt und 25 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

Russland griff ‍den Angaben zufolge auch Städte und Dörfer in der gesamten ⁠Region Kiew an. Dabei seien Wohnhäuser und wichtige Infrastruktur beschädigt worden. Im Bezirk Fastiw südwestlich der Hauptstadt sei ‍ein Zivilist getötet ‌worden, teilte der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Teile der Region seien ohne Strom. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

