Abnehmpille für US-Markt treibt Novo Nordisk hoch

Die Markteinführung einer oral einnehmbaren Version des Medikaments Wegovy zur Gewichtsreduzierung in den USA hat am Dienstag den Kurs von Novo Nordisk auf ein Hoch seit Mitte Oktober vergangenen Jahres getrieben. In der Spitze ging es um 6,5 Prozent auf knapp 370 dänische Kronen aufwärts. Zuletzt betrug das Kursplus gut fünf Prozent. Schon am Vortag war die Aktie um fünf Prozent gestiegen.

Die Pille ist in den USA in mehr als 70.000 Drogerien erhältlich, so bei den großen Ketten CVS und Costco. Auch ausgewählte digital operierende Dienstleister wie Ro, LifeMD, NovoCare und Weight Watchers bieten die neue Verabreichungsform des Medikaments an, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Analyst Richard Vosser von JPMorgan veranschlagt für die Wegovy-Pille im laufenden Jahr in den USA einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar. Insgesamt prognostiziert der Experte für das Abnehmmittel auf dem US-Markt 2026 aber einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent. Voraussichtliche Preisrückgänge dürften von steigenden Volumina nicht ausgeglichen werden.