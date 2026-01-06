Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax könnte die Marke von 25.000 Punkten knacken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dax -Anleger haben am Dienstag die 25.000-Punkte-Marke im Blick. Diese könnte der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte knacken. In den ersten Minuten des Xetra-Handels verbuchte er ein Plus von 0,14 Prozent auf 24.904 Punkte, womit es zumindest schon einmal für einen weiteren Rekordstand reichte.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,36 Prozent auf 31.568 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand knapp im Plus. Im Tagesverlauf achten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland.

"Der Dax beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsicherte die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt übertraf der Leitindex Dow Jones Industrial vielmehr sogar sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte./ajx/mis