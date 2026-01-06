Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler.

Investoren setzten im Dow auch auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth , des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams , des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot . Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.

Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt./bek/nas