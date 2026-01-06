Alcon wird US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen

VERNIER (dpa-AFX) - Der Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar war letztendlich zu groß. Nach mehrmaligem Verschieben, hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer außerordentlichen Hauptversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits vor der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist.

Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten ergeben, dass die für den Verkauf von Staar an Alcon notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte Staar am Dienstagnachmittag mit. Daher beabsichtige Staar, den Fusionsvertrag mit Alcon zu kündigen. Die Aufkündigung der Vereinbarung hat laut Angaben von Staar für keine der beiden Parteien finanzielle Folgen. Es müssten keine Kündigungszahlungen geleistet werden.

An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Während die Aktien von Alcon an der Schweizer Börse zulegen und mit 2,2 Prozent bei 64,92 Franken im Plus stehen, ergab sich bei den an der US-Techbörse Nasdaq gehandelten Staar-Aktien ein Kurseinbruch von 13 Prozent./mk/jb/AWP/jha