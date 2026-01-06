Alltag verteuert sich in Nordrhein-Westfalen nur noch etwas

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zeiten sehr hoher Inflation in Nordrhein-Westfalen sind vorerst vorbei. Wie das Landesstatistikamt IT.NRW in Düsseldorf mitteilte, betrug die Teuerungsrate im Dezember 1,8 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte weniger als in den Vormonaten Oktober und November.

Für das Gesamtjahr 2025 gehen die Statistiker davon aus, dass sich die Verbraucherpreise um zwei Prozent erhöht haben. Das war der niedrigste Wert seit dem Jahr 2020, als es nur um 0,5 Prozent nach oben ging. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges verteuerte sich der Alltag im Jahr 2022 um 7,1 Prozent und im Folgejahr um 5,6 Prozent. 2024 waren es nur noch 2,2 Prozent, inzwischen liegt die Inflationsrate sogar noch etwas niedriger./wdw/DP/jha