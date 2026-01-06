AMD und NVIDIA CEOs sehen rosige Zukunft | Sneaker-Werte unter Druck

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die gestrigen Reden der CEOs von AMD und NVIDIA auf der CES-Unterhaltungselektronik-Messe in Las Vages, wirken sich auf beide Aktien nur leicht positiv aus. Beide Unternehmen haben die neusten KI-Chips vorgestellt, mit den Aussagen von NVIDIA CEO Jensen Huang besonders bullish. Vera Rubin, die Nachfolge-Technologie von Blackwell, soll gegen Jahresende in Produktion gehen. Laut Huang wird die Technologie die Vorreiterstellung von NVIDIA solide festigen. Außerhalb des KI-Sektors könnten Tech-Werte von den erneut nach oben revidierten Quartalsschätzungen der Firma Microchip profitieren. Vistra wird aufgrund der rund $4 Mrd. Übernahme von Cogentrix Energy ebenfalls freundlich in den Tag starten. Nachdem die Aktien von Adidas in Europa unter einer Verkaufsempfehlung der Bank of America gelitten haben, werden bei RBC Capital zum Handelsauftakt die Ziele für Nike von 85 US-Dollar auf 78 US-Dollar gesenkt. Die Aktie wird dennoch zum Kauf empfohlen. Der Analyst senkt allerdings die Gewinnschätzungen bis hinein ins Fiskaljahr 2028.



00:00 Intro

00:24 Überblick | Januar traditionell freundlich

03:14 Venezuela: Öl-Förderquote & Investitionen

06:29 Trump & Grönland: Widerstand aus Dänemark

07:49 NVIDIA: Rede Huang | Ausblick | Meldungen

11:34 Google: Gemini | Microchip (inkl. Analysten)

13:50 Analysten: Adidas | Duolingo | Delta Airlines u.m.

17:59 Vistra: Übernahme von Cogentrix Energy

18:27 Ausblick diese Woche



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung