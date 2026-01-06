ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Rheinmetall auf 2000 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall sei in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, Leonardo bleibt ein "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Rheinmetall erhält Großauftrag für Schützenpanzermunitiongestern, 09:45 Uhr · Reuters
Rheinmetall erhält Großauftrag für Schützenpanzermunition
Schulterschluss
Rheinmetall und MBDA forcieren Laserwaffen-Vorhabengestern, 15:42 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall und MBDA forcieren Laserwaffen-Vorhaben
Bilanz der Einzelwerte
Das waren die Tops und Flops im Dax 202530. Dez. · dpa-AFX
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News