ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Cancom

Das könnte dich auch interessieren

Weltgrößter Elektronik-Auftragsfertiger
Foxconn dank KI-Boom mit Rekordumsatzgestern, 12:24 Uhr · Reuters
Foxconn dank KI-Boom mit Rekordumsatz
Aixtron, Infineon, Süss Microtec
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom02. Jan. · dpa-AFX
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News