ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis

Scout24

