Berlin erstattet Betroffenen von Stromausfall Hotelkosten

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Berlin will den von dem massiven und anhaltenden Stromausfall im Südwesten der Stadt Betroffenen die Hotelkosten bezahlen.

Das kündigten der Regierende Bürgermeister ⁠Kai Wegner (CDU) und ‍Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag an. "Das heißt, all diejenigen, die jetzt betroffen sind und damit bedürftig sind, die können die ‌Hotelrechnungen beim Sozialamt einreichen", sagte Giffey "Radio Eins". Das gelte für die sogenannten Berlin-Partner-Hotels, die den Sparpreis von ‍70 Euro pro Doppelzimmer pro Nacht anböten. Hintergrund ist auch, dass der Stromausfall bei winterlichen Temperaturen nun schon Tage anhält. Zuvor hatte Wegner "Table-Briefings" gesagt, dass er den Finanzsenator gebeten habe, zu prüfen, inwieweit das Land Berlin entstehende Kosten übernehmen könne. "Ich gehe davon aus, dass das ‍Land diese Kosten tragen wird."

Durch den Brandanschlag auf ⁠eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins war bereits am Samstag der Strom ausgefallen. Für zehntausende Haushalte blieben auch am Dienstag die Wohnungen kalt. ‍Die Reparaturen können sich nach Angaben der Stadt bis Donnerstag hinziehen. Das Land Berlin hatte wegen der massiven ⁠Auswirkungen auf zunächst 45.000 Haushalte und Hunderte von Unternehmen eine Großschadenslage erklärt.

Für den Anschlag hat eine linksextreme Gruppe namens "Vulkangruppe" per Bekennerschreiben die Verantwortung übernommen. Sowohl Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) als auch ‍Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprachen von "Linksterrorismus". Der ‌stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk warf dem Senat vor, dass er kein Rezept gegen die seit 2011 wiederholt auftretenden Anschläge linksextremer Gruppen auf Strom-, Bahn- und Kommunikationsnetze in Berlin habe.

Kritik gibt es aber auch daran, dass es offenbar keine zweite Kabelverbindung gegeben hatte, um die Stromversorgung der Stadtteile zu sichern. Sogenannte Redundanzen sind in vielen Bereichen der kritischen Infrastruktur in Deutschland mittlerweile üblich, um sich gegen Anschläge und punktuelle Ausfälle von Technik ⁠abzusichern.

