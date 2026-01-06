DAX® - Paukenschlag zu Jahresbeginn
Das Jahr ist noch jung – und es beginnt wie das alte endete: mit einem neuen Allzeithoch! Etwas überraschender ist, dass ausgerechnet der DAX® dieses Rekordlevel (24.825 Punkte) lieferte. Schließlich blieben die deutschen Standardwerte nicht nur im Jahresendspurt neue Hochs schuldig, sondern pendelten bereits in den letzten Monaten letztlich nur noch seitwärts. Da der neue Hochstand auch per Tagesschlusskurs Bestand hatte, weckt dieses frühe charttechnische Ausrufezeichen die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen 23.000 und gut 24.700 Punkten. Entsprechend eröffnet sich für das Aktienbarometer ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten – nicht schlecht für den zweiten Handelstag des Jahres. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die bekannte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten zurückzufallen. Der diskutierte Paukenschlag lässt auch für den „5-Tages-Indikator“ hoffen. Den ersten fünf Handelstagen des Jahres wird oft ein wegweisender Charakter beigemessen. Ein Closing am Donnerstag oberhalb des Jahresschlusskurses von 2025 (24.490 Punkte) wäre vor diesem Hintergrund als konstruktiv zu werten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
