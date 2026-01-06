Plus Technische Analyse

Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comeback

onvista · 06.01.2026, 15:05 Uhr Uhr

Auf die US-Attacke auf Venezuela reagierten die Ölpreise kaum bis leicht negativ. Aus technischer Perspektive aber deutet sich eine mögliche Trendwende an. Um welche Ölsorte und welche Chartmarken es geht, erfährst du hier.