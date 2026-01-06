Devisen: Euro gibt nach auf Tagestief

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im späten New Yorker Handel noch etwas nachgegeben. Mit 1,16838 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung ein Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 (0,8573) Euro gekostet.

Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen./bek/nas