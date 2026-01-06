Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnet

Es gibt Aktien, die kaum Schlagzeilen machen, aber über Jahre hinweg still und konsequent Vermögen aufbauen. Ein solcher Titel hat sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht, steht aktuell jedoch deutlich unter seinem Hoch. Der Markt fokussiert sich auf kurzfristige Margenbelastungen, höhere Investitionen und politische Nebengeräusche – übersieht dabei aber, dass hier ein Geschäftsmodell wirkt, das tief in staatliche Strukturen eingebettet ist und von einer der größten noch laufenden Modernisierungswellen profitiert. Wer verstehen will, warum dieser Rücksetzer mehr über Erwartungen als über echte Risiken aussagt, warum Preissetzungsmacht und Wechselkosten außergewöhnlich hoch sind und weshalb das Gewinnwachstum erst am Anfang stehen könnte, sollte genauer hinsehen.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung