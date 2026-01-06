EQS-Adhoc: BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands

EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie

BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands



München, 06. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der BayWa Aktiengesellschaft hat heute in einer Sitzung über eine zukünftige personelle Ausrichtung des Vorstands ergebnisoffen beraten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Beratungen des Aufsichtsrats entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,

Head of Investor Relations,

Tel. +49 (0)89/9222-3887,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,

Head of Corporate Communications,

Tel. +49 (0)89/9222-3680,

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

