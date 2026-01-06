EQS-Adhoc: BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands

EQS Group · Uhr
BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands

München, 06. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der BayWa Aktiengesellschaft hat heute in einer Sitzung über eine zukünftige personelle Ausrichtung des Vorstands ergebnisoffen beraten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Beratungen des Aufsichtsrats entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

