EQS-AFR: BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.01.2026 / 11:59 CET/CEST
Hiermit gibt die BRAIN Biotech AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/en/investors/financial-publications-calendar/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BRAIN Biotech AG
Darmstädter Straße 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Internet:www.brain-biotech.com
BRAIN Biotech

