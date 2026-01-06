EQS-AFR: LEG Immobilien SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEG Immobilien SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die LEG Immobilien SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports

