EQS-AFR: LEG Immobilien SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEG Immobilien SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LEG Immobilien SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.01.2026 / 10:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LEG Immobilien SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.leg-se.com
LEG Immobilien

